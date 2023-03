Des gérants cherchent à raviver le marché des actions britanniques

Les gérants de fonds d’actions britanniques réclament une refonte des règles comptables des fonds de pension afin de raviver l’intérêt des investisseurs pour les actions cotées à Londres, alors qu’une vague de société se prépare à quitter la City pour des Bourses américaines, rapporte le Financial Times. Richard Buxton, gérant actions britannique chez Jupiter, et David Cumming, responsable des actions britanniques chez Newton Investment Management, prônent le retrait d’une règle exigeant que les entreprises incluent les déficits de leurs fonds de pension dans leurs bilans. Cette règle, introduite il y a vingt ans, a poussé les fonds de pension a quitter les marchés actions et à se positionner principalement sur les obligations.