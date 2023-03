Départ du directeur des stratégies de rendement multi-assets chez BlackRock

BlackRock vient de perdre Michael Fredericks, directeur de l’investissement à rendement pour les stratégies et solutions multi-actifs, qui va partir le 31 juillet, selon Citywire. Il gère actuellement trois fonds: BlackRock Multi-Asset Income, BlackRock Dynamic High Income, et BlackRock Managed Income. Il sera remplacé par Alex Shingler et Justin Christofel, qui vont co-gérer ce département et ces fonds à partir du 10 avril.

Michael Fredericks est arrivé chez BlackRock en 2011, où il a créé ce département. Auparavant, il était gérant chez JP Morgan Asset Management de 2006 à 2011. Il a également travaillé comme analyste chez Nicholas Applegate entre 2001 et 2006 et comme consultant en investissement chez Callan Associates de 1999 à 2001.

William Broadbent, gérant actions au sein de l’équipe actions growth américaines, va également partir. Il gérait les fonds BlackRock Mid-Cap Growth Equity fund et BlackRock Future Innovators ETF (BFTR). Caroline Bottinelli rejoindra Phil Ruvinsky pour gérer désormais le premier fonds tandis que l’ETF sera géré par Phil Ruvinsky.