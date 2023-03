Delubac AM nomme un directeur des gestions obligataires

Delubac Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe Delubac, a recruté Aurélien Buffault au poste de directeur des gestions obligataires. L’ancien directeur de la gestion et responsable de la gestion obligataire de Meeschaert Amilton Asset Management l’a annoncé sur le réseau social LinkedIn. Chez Delubac AM, il retrouvera notamment Benoît Vesco, ancien directeur général et directeur des investissements de Meeschaert Amilton AM. Ce dernier préside Delubac AM depuis décembre 2022.