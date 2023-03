Credit Suisse rachète The Klein Group dans le cadre de la scission de CS First Boston

Le Credit Suisse a annoncé, ce 9 février, qu’il avançait dans le processus de scission de CS First Boston en acquérant The Klein Group pour 175 millions de dollars, qui seront payés sous la forme d’une note convertible. Le groupe a nommé Michael Klein au poste de Chief Executive Officer de la banque et de la région Amériques, ainsi que CEO désigné de CS First Boston. Le Credit Suisse précise qu’il garderait le contrôle de la structure de CS First Boston.