Crédit Mutuel AM lance un fonds sur l’inclusion sociale

Crédit Mutuel Asset Management lance CM-AM Impact First Inclusion, un fonds diversifié ayant pour objectif premier l’inclusion sociale. Son portefeuille est constitué de 75% d’obligations (de catégorie social bonds ou sustainability bonds) et de 25% d’actions.

Géré par Sophie Rahm, le fonds est investi dans des entreprises, et émetteurs, identifiés comme ayant un impact social significatif permettant de favoriser l’accès des personnes les plus fragiles à des services essentiels - logement, santé, éducation, mobilité, finance – avec une logique d’équité et de réduction des inégalités sociales, en référence aux objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.

Créé en 2022, le pôle de gestion Impact First de Crédit Mutuel AM applique des méthodologies et matrices analytiques dédiées ; il bénéficie également d’utils et modèles propriétaires de finance durable.

Selon la société, Sophie Rahm met en œuvre une gestion engagée, articulée autour des trois principes clés de l’impact : l’intentionnalité, l’additionnalité et la mesurabilité.

Il s’agit du premier fonds de la gamme Impact First de Crédit Mutuel AM.