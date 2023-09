CPR AM promeut un responsable du développement international

CPR Asset Management, société de gestion thématique du groupe Amundi, a nommé Andrea Mossetto au poste de directeur du développement de l’activité à l’international et des spécialistes de l’investissement, a indiqué l’intéressé sur son profil LinkedIn.

Andrea Mossetto était depuis juin 2020 à la tête de l'équipe des spécialistes de l’investissement de CPR AM. Auparavant, il a passé 13 ans chez BNP Paribas AM où il a occupé les fonctions de gérant de fonds de performance absolue, spécialiste de l’investissement multi-actifs et responsable des spécialistes de l’investissement multi-actifs et structurés.