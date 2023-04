L'Agefi

Abrdn réduit son équipe multi-asset d’un cinquième dans le cadre d’une réorganisation plus large, rapporte le Financial Times. Les collaborateurs ont été informés la semaine dernière qu’au moins 27 postes, incluant des gérants et des spécialistes de l’investissement, se verraient proposer un plan de départ volontaire, selon des sources citées par le FT. Abrdn a lancé une évaluation de l’équipe multi-asset solutions, qui comprend 140 personnes et gère 180 milliards de livres, en début d’année. Le responsable des investissements du pôle, Aymeric Forest, est parti en février.