Carmignac recrute une analyste ESG senior

Carmignac vient d’annoncer la nomination de Rita Wyshelesky en tant qu’analyste ESG senior. Basée à Londres, elle sera rattachée à Lloyd McAllister, le responsable de l’investissement durable.

Dans ce nouveau poste, Rita Wyshelesky sera chargée de travailler en collaboration avec l’équipe de gestion sur l’analyse extra-financière, la recherche thématique et l’engagement. Elle contribuera également à l’élaboration des pratiques et des politiques ESG, tout en assurant la veille des évolutions réglementaires et en participant à l’innovation des produits.

Rita Wyshelesky arrive d’EdenTree Investment Management, où elle occupait le poste d’analyste ESG senior depuis 2020. Elle était notamment chargée de l’engagement avec les entreprises sur des sujets sociaux, tels que la santé, le bien-être et la biodiversité. Auparavant, elle a travaillé chez EY pendant quatre ans en tant que consultante dans le secteur de la gestion d’actifs et de patrimoine.