Carmignac choisit un duo pour son fonds Carmignac Portfolio EM Debt

Carmignac confie son fonds dette émergente Carmignac Portfolio EM Debt à Abdelak Adjriou et Alessandra Alecci après le départ du gérant Joseph Mouawad qui le pilotait jusqu'à présent. Abdelak Adjriou devient également cogérant de la composante obligataire de Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine.

Le duo se connaît bien. Abdelak Adjriou et Alessandra Alecci ont, par le passé, travaillé ensemble pendant cinq ans chez American Century Investments sur les stratégies macro obligataires et ont notamment cogéré une stratégie flexible total return de dette émergente.

Abdelak Adjriou a rejoint Carmignac en 2021 et possède plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles obligataires. Il a géré par le passé des fonds de dette émergente chez HSBC Asset Management et American Century Investments. Abdelak Adjriou reste co-gérant de Carmignac Portfolio Global Bond, aux côtés de Julien Chéron.

Alessandra Alecci rejoindra quant à elle Carmignac le 11 septembre et sera basée à Paris. Elle a auparavant travaillé chez American Century Investments, où elle était gérante et responsable de la recherche sur les obligations souveraines et sur la dette émergente depuis 2015. Avant cela, elle a passé plus de quatre ans chez Lazard Asset Management, où elle a dirigé la recherche souveraines sur des fonds benchmarkés et total return.

« La nomination d’un duo pour gérer Carmignac Portfolio EM Debt est fidèle à l’approche de Carmignac pour ses fonds obligataires qui sont désormais tous cogérés afin d’encourager le partage d’idées et la culture du débat », indique un communiqué.

