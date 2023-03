Boursorama permet l’accès aux notations ESG des sociétés cotées

Après voir lancé six mandats de gestion 100% ISR dans son contrat d’assurance vie Boursorama Vie et son plan d’épargne retraite individuel Matla, Boursorama a annoncé mardi poursuivre l’intégration de ces données dans toutes les classes d’actifs en donnant accès aux notations ESG des sociétés cotées. La filiale de la Société Générale propose désormais gratuitement l’accès à l’analyse des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises (ESG) sur près de 4.000 actions négociables provenant des marchés français, européens et américains. Ces éléments sont fournis par Sustainalytics, spécialiste des données et notations ESG depuis trente ans et filiale de Morningstar, l’un des principaux fournisseurs d’informations et de recherche financière indépendants au monde.