BNY Mellon IM lance une stratégie actions européennes de long terme

BNY Mellon Investment Management vient de lancer le fonds BNY Mellon Long-Term European Equity, géré par sa filiale écossaise Walter Scott. Cette société de gestion est spécialisée dans les actions monde et gère 81,3 milliards de dollars.

Le fonds s’appuie sur le savoir-faire de Walter Scott en matière d’investissement en actions européennes et sur la philosophie et le processus d’investissement du BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, un fonds affichant un encours sous gestion de 1,4 milliard d’euros. Il est investi dans un portefeuille concentré d’actions d’entreprises de qualité situées en Europe, y compris au Royaume-Uni, tout en tenant compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le produit est classé article 8.

BNY Mellon Long-Term European Equity est géré par l'équipe d’investissement expérimentée de Walter Scott, composée de 20 collaborateurs adoptant une approche « buy and hold » sur un horizon de long terme. Une analyse rigoureuse est menée en toute indépendance par l'équipe de recherche interne de Walter Scott.

Le fonds est enregistrée dans plusieurs pays d’Europe, dont la France.