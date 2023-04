BNPP AM s’engage pour la biodiversité dans la trajectoire de BNP PARIBAS

Bon élève. BNP Paribas le certifie : « Le métier de gestion d’actifs du groupe est devenu l’un des investisseurs mondiaux les plus reconnus pour le vote des résolutions en faveur du climat dans les assemblées générales des entreprises dont il est actionnaire. » BNPP AM se fixe de nouveaux objectifs, avec une feuille de route dédiée à la biodiversité. La société de gestion s’engage à publier les empreintes « eau » et « forêts » de ses portefeuilles d’investissement, à analyser les risques de ces ressources naturelles à l’échelle des entreprises qu’elle détient en portefeuille, des secteurs d’activité et de ses fonds ouverts. BNPP AM prévoit également de soutenir les efforts mondiaux pour mettre fin à la déforestation d’ici à 2030. Cette démarche s’inscrit dans la trajectoire du groupe participant à la neutralité carbone en 2050. BNP Paribas a ainsi adhéré à la Net-Zero Banking Alliance des Nations unies.