BNP Paribas WM promeut un stratégiste en chef en Allemagne

BNP Paribas Wealth Management, la division de la banque privée du groupe financier éponyme, a nommé Stephan Kemper, actuellement responsable de l’équipe chargée du conseil, en tant que stratégiste en chef, selon une publication sur LinkedIn. Il exercera ces nouvelles responsabilités en plus de son poste actuel.

A lire aussi:

Stephan Kemper travaille chez BNP Paribas depuis 2010, où il est entré en tant que responsable commercial des dérivés actions auprès des clients institutionnels allemands et autrichiens. Il a été promu en tant que conseiller senior au sein de la banque privée en 2020. Il occupe son poste actuel depuis 2021. Avant de rejoindre BNP Paribas, il a été trader du côté achat chez Deka Investment et responsable commercial des dérivées actions chez BHF Bank et West LB

A lire aussi: