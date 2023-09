BNP Paribas renforce sa division de services aux hedge funds, gérants et fonds de pension

Le groupe financier BNP Paribas a récemment recruté Scott Carter en qualité de directeur mondial de la couverture des investisseurs (global head of investor coverage). Basé à New York, Scott Carter évolue sous les ordres de José Placido, directeur général de BNP Paribas USA, en local, et de Sandrine Ferdane, responsable mondiale de la couverture des institutions financières chez BNP Paribas, à l’international.

Il était précédemment associé responsable du trading et du portfolio financing au sein du hedge fund AQR Capital Management. Il supervisait l’exécution des ordres, le financement, le clearing et la gestion de cash des fonds AQR et gérait les relations avec les contreparties. Avant AQR, Scott Carter a occupé diverses fonctions chez Deutsche Bank durant 20 ans.