BNP Paribas lance une plateforme pour les gestionnaires de fonds alternatifs

BNP Paribas Securities Services a annoncé le lancement de CapLink Investor et CapLink Private. Il s’agit d’une plateforme digitale destinée aux gestionnaires de fonds alternatifs et leurs investisseurs. Elle doit leur donner accès à des fonctions de reporting digital, des informations ESG et des capacités d’analyse de données « afin d’améliorer la transparence et soutenir leurs décisions d’investissement », explique un communiqué.

CapLink Investor est une plateforme destinée aux gestionnaires de fonds, aux investisseurs et aux contacts autorisés, offrant des informations essentielles sur les fonds dans lesquels ils investissent. L’interface disponible en anglais et en chinois simplifié.

CapLink Private offre des fonctions de reporting digital via la visualisation des données, de gestion des flux de bout en bout et d’analyse des risques et de la performance pour les investissements non cotés (capital-investissement, dette privée, infrastructure ou structures de fonds de fonds) en temps réel.

Pour les investisseurs en hedge funds et alternatifs liquides, il existe une rationalisation des fonctionnalités de trading électronique et à l’automatisation « afin d’offrir une expérience plus efficace, plus intuitive et plus simple, tout en réduisant le risque d’erreurs et en minimisant la saisie manuelle des données », assure un communiqué. Des fonctions automatisées ont également été ajoutées pour gérer les contrôles de gestion des risques liés à l’accès et au partage des documents. Les sociétés de gestion qui utilisent CapLink Private bénéficient également d’une interface intégrée en marque blanche pour assurer un canal de communication avec leurs investisseurs finaux.