BlueOrchard met au point une stratégie sur l’inclusion en Amérique latine

BlueOrchard, société spécialisée dans l’impact détenue par Schroders, lance une stratégie d’investissement à impact sur l’égalité des genres, la diversité et l’inclusion en Amérique latine et aux Caraïbes. Ce fonds, classé article 9, est créé en partenariat avec les deux organismes publics Global Affairs Canada et IDB Invest.

La stratégie se concentre sur l’accélération de l’inclusion financière des femmes, des groupes indigènes, des descendants africains, des migrants et autres groupes défavorisés dans la région, grâce à une approche de finance mixte innovante.

Déjà, 100 millions de dollars ont été levés auprès d’investisseurs publics ainsi que de family offices et fonds de pension. L’objectif est de lever 200 millions de dollars.

La stratégie aidera à combler les lacunes de financement pour les petites et moyennes entreprises en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle se concentrera sur trois piliers stratégiques clés : développer et améliorer les solutions inclusives offertes par les institutions financières dans la région ; promouvoir les pratiques de genre, de diversité et d’inclusion au niveau des institutions financières ; et collecter, analyser et évaluer les données pertinentes sur le genre, la diversité et l’inclusion au niveau du marché, de l’institution et des clients.

En plus du financement, un mécanisme d’assistance technique soutiendra les activités et les projets de développement du marché.

