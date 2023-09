BlackRock va donner des cours d’éducation financière en ligne aux jeunes Espagnoles

L’opérateur de la Bourse de Madrid, Bolsas y Mercados Españoles (BME), a annoncé, lundi 18 septembre, une collaboration avec la société de gestion américaine BlackRock et la fondation Inspiring Girls pour la provision de cours d’éducation financière aux jeunes femmes et filles espagnoles.

Concrètement, Braindex, la plateforme d’éducation financière en ligne de BME lancée en 2021, se dotera de cinq nouveaux cours enseignés par des professionnels de BlackRock et dédiés aux jeunes Espagnoles. Ces cinq cours porteront sur les finances personnelles, la budgétisation, l’épargne et la dette, les investissements alternatifs, la liquidité et la gestion du risque, l’investissement durable ainsi que sur les marchés financiers et la gestion d’actifs de manière générale.

« L’éducation financière est un pilier clé pour amener les filles d’aujourd’hui à devenir des femmes indépendantes demain. C’est pour cela qu’Inspiring Girls mène ce genre d’initiatives qui contribuent à ce que les concepts financiers apparaissent à l’adolescence et forment une base pour les décisions à prendre à l’avenir », a commenté Marta Pérez Dorao, présidente de Inspiring Girls Spain.