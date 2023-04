BlackRock sélectionné pour céder les portefeuilles de SVB et Signature Bank

L’autorité fédérale américaine de garantie des dépôts bancaires (FDIC) a annoncé avoir sélectionné BlackRock pour procéder à la vente des portefeuilles des banques en faillite Signature Bank et Silicon Valley Bank. La valeur faciale de ces portefeuilles est de respectivement 27 milliards et 87 milliards de dollars, précise un communiqué de l’autorité.

Ils sont essentiellement composés de AMBS, et CMO et de CMBS. «La cession des portefeuilles sera progressive et ordonnée» de façon à «minimiser l’impact négatif potentiel sur le fonctionnement du marché en prenant en compte les conditions quotidiennes de liquidité et de négociation», explique la FDIC.

Les parties intéressées doivent contacter extfdicinquiry@blackrock.com pour obtenir de plus amples informations sur le processus de vente et les conditions de participation.