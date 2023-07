BlackRock nomme deux directeurs de la gestion de fortune en Asie

BlackRock vient de nommer Mandy Lui en tant que directrice de la gestion de fortune pour la Chine continentale. Le gérant américain a également nommé Dennis Quah au même poste à Singapour.

Basée à Hong Kong, Mandy Lui prendra ses fonctions à partir de la mi-août. Dans le cadre de ce poste, elle sera chargée de renforcer les relations stratégiques de distribution à Hong Kong, à Taïwan et en Chine offshore. Elle arrive de Baring Asset Management, où elle occupait le poste de directrice de la gestion de fortune et de distribution retail pour la Chine continentale et l’Asie du Sud-Est depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé chez BNP Paribas Asset Management à partir de 2015, d’abord comme directrice de la distribution pour le patrimoine privé en Asie du Nord, puis elle a été promue en 2017 au poste de directrice de la distribution wholesale pour la Chine, Hong Kong et Singapour. Elle a également occupé plusieurs postes de haut niveau chez Schroders Investment Management à Hong Kong et chez Russell Investments.

De son côté, Dennis Quah sera basé à Singapour. Il rejoindra le gérant américain à partir du 24 juillet et sera chargé de renforcer les partenariats avec les banques commerciales, les banques privées et les assureurs. Il sera également responsable de rassembler des spécialistes de BlackRock afin de créer des portefeuilles de gestion de fortune. Il arrive de Columbia Threadneedle Investments, où il a travaillé depuis 2015 en tant que directeur de la distribution wholesale pour l’Asie du Sud-Est. En 2019, il a été promu directeur de la distribution wholesale et directeur produit pour l’Asie. Auparavant, il a travaillé chez Amundi pendant près de cinq ans, occupant dernièrement le poste de directeur commercial et de distribution en Asie du Sud-Est. Il a également occupé plusieurs postes au sein du département commercial chez OCBC Bank et Schroders.