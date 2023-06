BFT IM complète sa gamme de fonds sur la croissance durable en France

Lancée en juillet 2021 avec le fonds BFT France Emploi ISR, la gamme « Investir en France pour une croissance durable » de BFT Investment Managers aligne désormais sept fonds couvrant les actions, les obligations et le monétaire. « L’objectif est de collecter une centaine de millions d’euros en 2023 sur cette offre désormais au complet », a annoncé à L’Agefi Gilles Guez, le directeur général de BFT Investment Managers.

Les trois derniers nés de la gamme sont le France obligations durables ISR, investi en obligations d’entreprises françaises pour financer des projets environnementaux et sociaux, le BFT France PEA-PME, investi en actions de petites entreprises éligibles au PEA-PME, et le BFT France Solidaire ISR, qui est la version solidaire du BFT France Emploi ISR, et dont 10 % du portefeuille est investi dans Amundi Finance et Solidarité, un fonds solidaire d’Amundi, la maison mère de BFT IM.

Tous ces fonds sont article 8 à l’heure actuelle. Le fonds France Emploi, précédemment article 9, a été repositionné en article 8 dernièrement face aux incertitudes réglementaires autour de la définition de l’investissement durable.

La gamme totalise 1,8 milliard d’euros, dont 1 milliard pour le fonds monétaire BFT France Monétaire Court Terme ISR. Le deuxième plus gros fonds est le BFT France Futur ISR, investi en actions de petites et moyennes entreprises au cœur de la relance de l’économie. Ce fonds, créé en 1988, a été intégré dans la nouvelle gamme. Il dispose de 400 millions d’euros. Le troisième est le fonds BFT France Emploi ISR, qui réunit 150 millions d’euros. « Les autres fonds sont en phase de lancement », indique Gilles Guez.

La gamme a vocation à être labellisée

« Notre priorité est le développement de la gamme et le référencement auprès de l’ensemble des clients et réseaux de distribution », explique Gilles Guez.

Le directeur général affirme aussi vouloir obtenir le futur nouveau label ISR. « Nous avons une stratégie de labellisation de l’ensemble de nos fonds. Nous y travaillons, mais nous ne pouvons pas conclure à ce stade », dit-il. Son deuxième défi est d’intégrer progressivement au sein de cette gamme une mesure de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et une note de transition énergétique. Enfin, « nous voulons montrer que nous sommes capables de faire vivre et mettre en avant la notion d’impact. Nous travaillons à un rapport d’empreinte sur tout ce que nous faisons en France : nos investissements sur les entreprises françaises , le financement d’associations que nous accompagnons, les emplois créés par les entreprises dans lesquelles nous investissons, et notre démarche d’engagement … ». Actuellement, un fonds de la gamme met en œuvre une stratégie à impact, « au sens des définitions qui existent sur la place », selon Gilles Guez.

La création de cette gamme s’inscrit dans le cadre de la diversification de BFT IM, au-delà de la gestion monétaire. Cette classe d’actifs représente encore une vingtaine de milliards sur les 35 milliards d’euros gérés par la société de gestion. Il faut dire que les derniers mois ont été très favorables à cette gestion et que cela a fait mécaniquement grossir les encours. « Nous avons collecté plus de 6 milliards d’euros sur le monétaire depuis un an », souligne Gille Guez.

La partie hors monétaire, soit 12 milliards d’euros, se répartit également entre l’activité de fund hosting et la gestion d’actifs, laquelle tourne autour de trois axes : la gamme obligataire crédit, la gamme investir en France et les fonds dédiés multi-asset.