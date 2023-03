Azimut change les gérants délégués de trois fonds

La société de gestion italienne Azimut a pris la décision de changer les gérants délégués de trois fonds de sa Sicav luxembourgeoise AZ Equity, selon une lettre aux investisseurs consultée par L’Agefi.

Ces changements, qui prendront effet au 14 avril 2023, concernent les compartiments Global Quality, America et Japan. Ainsi, Azimut va confier les rênes du fonds Global Quality (102 millions d’euros d’encours au 10 mars 2023) à Kennedy Capital Management (KCM), une société de gestion américaine basée dans l’Etat du Missouri, en lieu et place de Vontobel Asset Management. Azimut est entrée au capital de cette société de gestion en novembre 2022 et un partenariat a été noué entre les deux acteurs pour que le gestionnaire américain dirige l’expansion de la gestion actions d’Azimut aux Etats-Unis. KCM va donc aussi hériter de la gestion du fonds America (402 millions d’euros d’encours au 10 mars 2023) à la place d’Azimut DIFC.

Le fonds actions japonaises d’Azimut (81 millions d’euros d’encours au 10 mars 2023) était, lui, jusqu’alors co-géré par les filiales britanniques d’Axa Investment Managers et JP Morgan Asset Management. Le gestionnaire italien a décidé de retirer le mandat de gestion aux deux firmes et d’internaliser la gestion du fonds en le confiant à Poiché Azimut Investments, une filiale de gestion d’Azimut autorisée en Irlande. Celle-ci compte dans ses rangs un gérant «avec une solide expérience de la gestion d’un fonds japonais».