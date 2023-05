Axa IM collecte plus de 1 milliard d’euros au premier trimestre

L’activité gestion d’actifs d’Axa a enregistré une collecte nette de 1,1 milliard d’euros au premier trimestre 2023. Elle a été « portée par une forte collecte auprès de clients tiers (+5 milliards d’euros), notamment chez « Axa IM Core » (+3 milliards d’euros) et chez « Axa IM Alts » (+2 milliards d’euros) », commente la compagnie d’assurance, qui publie ses résultats trimestriels ce lundi matin. En revanche, les compagnies d’assurance Axa sont en décollecte (-3 milliards d’euros).

La collecte est néanmoins largement inférieure à celle enregistrée un an plus tôt, et qui s’était élevée à 9,2 milliards d’euros.

Les actifs moyens sous gestion sont en repli de 7 % à 736 milliards d’euros, reflétant des marchés défavorables. Conséquence, le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs est en baisse de 4 % à 400 millions d’euros.