Axa IM devient le plus important gestionnaire immobilier européen

Malgré un contexte ultra-tendu pour le secteur immobilier ces derniers mois, le Fund Manager Survey 2023 publié par l’Anrev, l’Inrev et le Ncreif*, pointe une bonne tenue des encours sous gestion portés par les fonds immobiliers. Dans le monde, l’étude fait état de capitaux sous gestion de 3.900 milliards d’euros à fin 2022. Un millésime qui se glisse juste après celui de 2021, année de record absolu à 4.100 milliards d’euros gérés.

Les gestionnaires ont profité de façon inégale de l’intérêt des investisseurs : 80 % des actifs gérés totaux de cette année (3.100 milliards d’euros) sont concentrés dans le quartile supérieur, les plus grandes sociétés de gestion faisant table rase. A l’échelle mondiale, le total des encours des 10 meilleurs gestionnaires a dépassé 1.800 milliards d’euros, contre 1.700 milliards d’euros un an plus tôt.

Tête de classement

Le classement des trois principaux gestionnaires mondiaux reste inchangé d’une année sur l’autre, bien qu’individuellement, les capitaux gérés aient considérablement augmenté. Blackstone reste en tête (475 milliards d’euros), suivi de Brookfield Asset Management (246 milliards d’euros) et de Prologis (183 milliards d’euros) en troisième position.

UBS et GLP, présents dans le top 10 mondial en 2021, ont cédé la place à de nouveaux entrants, ESR (133 milliards d’euros) parvient en septième position tandis que Starwood Capital (110 milliards d’euros) se hisse à la dixième place. CBRE Investment Management (127 milliards d’euros) et AXA IM Alts (120 milliards d’euros) sont respectivement huitième et neuvième.

En Europe, le trio de tête reste le même mais l’ordre de passage a changé. Axa IM a pris la première place avec des actifs sous gestion de 90 milliards d’euros - une augmentation de 7,5 milliards d’euros par rapport à 2021 - suivi de Swiss Life (89 milliards d’euros) en deuxième position et de Blackstone (88 milliards d’euros) qui s’octroie la troisième marche du podium.

A elles trois, ces maisons de gestion affichent un actif géré combiné de 266,9 milliards d’euros, soit presque à égalité avec les sept autres gestionnaires du top 10 qui gèrent un total de 321,3 milliards d’euros.

* Anrev : Asian Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles

Inrev : European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles

Ncreif : National Council of Real Estate Investment Fiduciaries