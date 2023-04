Aviva Investors recrute une directrice de solutions clients en Asie Pacifique

Aviva Investors vient d’embaucher Shiqi Wang en tant que directrice des solutions clients en Asie Pacifique. Basée à Singapour, elle sera chargée du renforcement de la distribution en tandem avec les équipes de relations clients. Elle sera également responsable pour la mise en œuvre de la stratégie mondiale institutionnelle dans cette région.

Shiqi Wang arrive d’Algebris Investments, où elle était directrice du développement commercial et des relations investisseurs chargée de l’Asie et du Moyen-Orient depuis 2017. Elle a auparavant travaillé comme consultante en investissement chez Mercer et Bank of Singapore. Elle a également été analyste chez Morgan Stanley et ANZ.