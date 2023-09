Aucun fonds climat n’est aligné sur l’Accord de Paris, selon une étude

L’industrie de la gestion d’actifs ne peut plus ignorer le changement climatique. La prise de conscience parmi les investisseurs et la pression réglementaire ont entraîné une explosion de l’offre de solutions centrées sur le climat à l’échelle mondiale, selon une analyse de Morningstar. Le rapport a identifié plus de 1.400 fonds ouverts et ETF axés sur le climat à fin juin 2023, contre moins de 200 en 2018. Les actifs sous gestion de ces fonds s’élèvent à 534 milliards de dollars, représentant une croissance de 30 % au cours des 18 derniers mois. Les collectes et le développement de nouveaux produits ont stimulé cette croissance, ces véhicules climatiques représentant désormais près de 20 % du marché mondial des fonds durables.

Sur le plan géographique, l’Europe reste en tête, représentant 84 % des actifs mondiaux liés au climat. Les investisseurs européens privilégient les fonds axés sur la transition climatique, qui représentent près de la moitié de ces actifs. La Chine et les États-Unis suivent avec une part de marché de 8 % et 6 % respectivement, en favorisant les fonds axés sur les solutions climatiques et les énergies propres.

L’univers des fonds axés sur le climat se divise en cinq groupes, basés sur l’objectif et la politique d’investissement, la diversification et l’exposition sectorielle. Le groupe «Low Carbon» investit dans des entreprises dont l’intensité et/ou l’empreinte carbone sont réduites par rapport à un indice de référence. Les fonds catégorisés «Climate Transition» privilégient les entreprises prenant en compte le changement climatique dans leur stratégie commerciale afin de mieux se préparer à la transition vers une économie à faible émission de carbone. La catégorie «Green Bonds» compte des fonds investissant dans des obligations vertes pour financer la transition verte. Le groupe «Climate Solutions» cible des entreprises contribuant à la transition à travers leurs produits et services. Les fonds «Clean Energy/Tech» investissent dans des entreprises facilitant la transition vers l’énergie et les technologies propres.

Malgré une croissance de la demande pour les fonds axés sur le climat, aucun d’entre eux n’est aligné sur l’objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, comme le révèle Morningstar. « Nous ne disons pas que les fonds climatiques pratiquent le greenwashing », explique Hortense Bioy, directrice de la recherche sur l’investissement durable chez Morningstar. « Le fait est qu’ils investissent dans un nombre restreint d’entreprises et de pays qui sont sur la bonne voie ou sur le point de l’être pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 », ajoute-t-elle.

L’étude révèle qu’aucune des entreprises les plus présentes dans les fonds climatiques n’est alignée sur une température de 1,5°C, objectif fixé par les Accords de Paris. Les actions les plus populaires incluses dans des portefeuilles climatiques diversifiés sont moins bien alignées que celles des portefeuilles qui se concentrent sur les solutions pour relever les défis climatiques, affichant des hausses de température implicites moyennes de 3,3°C contre 2,4°C, selon le rapport. Cette hausse de température s’explique par les niveaux d’émissions élevés provenant des chaînes d’approvisionnement et de distribution (Scope 3 en amont et en aval) des entreprises, qui sont plus difficiles à gérer.

Les fonds offrant une exposition aux solutions climatiques présentent toutefois une intensité carbone élevée, car ils investissent dans des entreprises en transition opérant dans des secteurs à fortes émissions, tels que les services publics, l’énergie et l’industrie. Ces entreprises développent des solutions visant à réduire leurs propres émissions ainsi que celles d’autres.

