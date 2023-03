Aubrey Capital Management accélère sa distribution en Allemagne

Joe Linhares, le responsable des opérations de Russell Investments en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, a quitté la société de gestion six ans après son arrivée, a appris Financial News. Cet ancien de BlackRock est parti le 10 mars, selon un document de la Companies House au Royaume-Uni. Un parte-parole de Russell a confirmé son départ à FN, ajoutant qu’il était retourné aux Etats-Unis.