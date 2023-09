Atland recrute Giles Wintle pour se renforcer à l’international

L’arrivée de Giles Wintle s’inscrit dans la stratégie de développement du gestionnaire immobilier Atland Voisin d’élargissement et de diversification de la gamme de ses fonds vers une clientèle d’investisseurs professionnels.

Nommé head of institutional business, Giles Wintle, a débuté sa carrière chez JLL à Londres entre 1996 et 2002. Il rejoint ensuite la banque investissement de BNP Paribas où il occupe la fonction de vice président de 2004 à 2006. Entre 2006 et 2011, il devient senior vice-président au sein du fonds souverain singapourien GIC, depuis Londres. Il est ensuite nommé responsable de l’European Fund Management de Grosvenor, poste basé à Paris qu’il occupe jusqu’en 2018. En 2019, il cofonde Cassian, gérant d’actifs français destiné aux investisseurs étrangers, revendu en 2021 au groupe canadien Avison Young.

