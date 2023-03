AssetCo acquiert Ocean Dial AM

AssetCo, la société de gestion d’actifs et de fortune écossaise présidée par l’ancien directeur général de Standard Life Aberdeen, Martin Gilbert, poursuit son développement avec une nouvelle acquisition. La firme a annoncé, lundi 6 mars, le rachat de la boutique de gestion britannique Ocean Dial Asset Management auprès d’Avendus Capital Management (UK) pour un montant de 4,1 millions de livres (4,66 millions d’euros).

Ocean Dial AM, établi en 2005, gère les encours du fonds coté India Capital Growth Fund, investi en actions indiennes de petite et moyenne capitalisations. Le fonds, qui comptait 127 millions de livres sous gestion à fin février, est conseillé par le gérant Guarav Narain et son équipe, basés en Inde. De fait, l’acquisition est soumise à l’obtention d’une triple autorisation. Celle du régulateur britannique, la Financial Conduct Authority, qui devrait être délivrée d’ici la fin du deuxième trimestre 2023 ainsi que celles de la Reserve Bank of India et du Securities Exchange Board of India, respectivement banque centrale et gendarme financiers indiens, qu’AssetCo devrait obtenir dans le courant du troisième trimestre 2023. L’acquisition se composera d’une partie en cash (2,1 millions de livres) et d’une partie en actions valorisée à 2,9 millions de livres.

AssetCo a regroupé en décembre dernier trois boutiques de gestion acquises ces trois dernières années sous la marque River and Mercantile, également rachetée par le groupe en janvier 2022. La société de Martin Gilbert est également propriétaire du fournisseur de fonds indiciels cotés Rize ETF et dispose d’une participation minoritaire de 30% dans Parmenion, une plateforme de fonds et de conseil pour la gestion de fortune et les conseillers financiers.