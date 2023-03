Ardian ouvre un bureau à Abu Dhabi

Le gérant de non-coté Ardian a annoncé ce 31 janvier l’ouverture d’un bureau à Abu Dhabi, son seizième dans le monde. La cérémonie a eu lieu en présence duMinistre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numériqueBruno Le Maire, du directeur général de Mubadala,Khaldoon Khalifa Al Mubarak, et du directeur private equity de l’Abu Dhabi Investment Authority,Hamad Al Dhaheri. La direction de l'équipe a été confiée à François-Aïssa Touazi, président de Ardian Limited Abu Dhabi. Ardian travaille avec lesÉmirats arabes unis depuis une vingtaine d’années. Il y gère 25 milliards de dollars d’actifs, y compte une soixantaine d’investisseurs, et a déjà déployé 8 milliards de dollars de capitaux dans la région