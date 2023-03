Apollo négocierait son entrée au capital de CS First Boston

La société de capital-investissement Apollo Global Management fait partie d’un groupe de sociétés financières qui ont engagé des négociations en vue de prendre une participation au capital de CS First Boston, la banque conseil que Credit Suisse cherche à scinder, rapporte le Wall Street Journal sur la base de personnes proches du dossier. La banque Credit Suisse avait annoncé l’année dernière qu’elle regrouperait les activités de conseil de sa banque d’investissement au sein d’une nouvelle entité qui porterait le nom de CS First Boston. Credit Suisse prévoit de lever des fonds pour lancer cette nouvelle entité qui devrait finalement être introduite en Bourse. Pour rappel, Apollo avait déjà accepté de racheter les activités de produits titrisés de Credit Suisse. Credit Suisse avait dit l’année dernière avoir obtenu 500 millions de dollars d’un investisseur anonyme, et le président de la banque, Axel Lehmann, a indiqué en décembre que quelques offres étaient sur la table pour soutenir les activités de financement à effet de levier de CS First Boston.