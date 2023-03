Amundi nomme un directeur commercial institutionnels en Asie du Sud

Amundi vient d’annoncer la nomination de Lawrence Wee en tant que directeur commercial pour les investisseurs institutionnels en Asie du Sud. Basé à Singapour, il sera chargé du développement de l’activité institutionnelle dans cette région. Lawrence Wee arrive d’Asset Management One, où il était responsable régionale du développement commercial et du marketing depuis 2019. Auparavant, il a dirigé les équipes commerciales institutionnelles chez Manulife Investment Management de 2012 à 2019. Il a également occupé le poste de directeur commercial chez Tokio Marine Asset Management International de 2008 à 2012. Il a démarré sa carrière chez First Sentier Investors en 2001 comme responsable commercial pour l’activité institutionnelle.