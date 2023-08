Amundi crée le poste de responsable mondial de l’expérience client

Amundi a promu Miriam Oucouc au poste de directrice mondiale de l’expérience client, une fonction nouvellement créée au sein de la division de distribution et de gestion de patrimoine, d’après une publication sur LinkedIn. En plus de son rôle actuel en tant que directrice mondiale du marketing et de la communication pour la division des ETF, de la gestion indicielle et des Smart Beta depuis 2013, elle prendra en charge ces nouvelles responsabilités.

Miriam Oucouc travaille chez Amundi depuis 2007, où elle a commencé en tant que responsable marketing pour les clients institutionnels et les distributeurs tiers. Par la suite, elle a été promue directrice marketing de la division des ETF en 2010. Auparavant, elle a travaillé chez Société Générale Asset Management de 2003 à 2007, d’abord en tant que responsable produit, puis en tant que responsable marketing.

A lire aussi: