Amundi, champion de la collecte des fonds français en juillet

Le classement mensuel élaboré par Six pour L’Agefi des plus importants collecteurs en fonds de droit français et les moins bons, consacre Amundi en haut du podium avec des souscriptions nettes qui atteignent 2,7 milliards en juillet. Sans surprise, son expertise en gestion monétaire a fait la différence puisque la filiale de Crédit Agricole rassemble plus de 3 milliards d’euros. Ses autres gammes de gestion accusent des retraits plus ou moins conséquents : son offre actions est en reflux de 162 millions, ses OPCVM diversifiés accusent des retraits de 185 millions d’euros et ses fonds à formule de 59 millions.

A la deuxième marche du podium, Crédit Mutuel AM. La maison de gestion doit cette bonne place aux souscriptions orientées vers sa gamme de fonds monétaires (1,9 milliard) et, plus à la marge, à son offre de fonds obligataire (34 millions) qui viennent compenser les retraits réalisés depuis ses fonds actions (-50 millions) ou encore ses OPCVM d’obligations convertibles (-21 millions). Au total, sa collecte mensuelle s’élève à 1,8 milliard d’euros. Juste derrière, BFT IM a collecté plus de 1,1 milliard en juillet. La filiale d’Amundi, au même titre que ses compétiteurs, a bénéficié de flux entrants conséquents sur ses produits de gestion de trésorerie : 1,1 milliard. Ce trio de tête est suivi par Rothschild & Co AM qui engrange 697 millions et OFI Invest AM, parvenu à engranger 573 millions d’euros.

En bas de classement

A l’inverse, BNP Paribas AM, Axa IM et Carmignac viennent clore le tableau des maisons accusant les plus forts retraits en juillet. A la toute dernière place, BNP Paribas AM accuse des rachats globaux de 1,88 milliard d’euros, opérés en grande partie depuis sa gamme monétaire (-1,83 milliard). Le gestionnaire est précédé par la filiale de gestion du groupe Axa dont la décollecte totale excède un milliard d’euros en raison notamment des flux sortants réalisés depuis son expertise en gestion monétaire (-1,1). Juste avant, Carmignac affiche des retraits totaux de 279 millions d’euros. A noter que seuls ses OPCVM monétaires font le plein avec 52 millions rassemblés sur sa gamme française. Une collecte qui reste insuffisante au regard du reflux de 266 millions depuis ses fonds français diversifiés, notamment.