Amiral Gestion se renouvelle

Dominés par la pandémie de Covid-19, les 20 derniers mois ont aussi été marqués par d’importants changements au sein d’Amiral Gestion. La société de gestion a vu partir son fondateur François Badelon. Mais cela n’aurait pas déstabilisé l’entreprise, selon Nicolas Komilikis, le directeur général d’Amiral Gestion, interrogé sur le sujet lors d’une conférence de presse mardi matin.

Selon lui, le fondateur avait déjà pris ses distances, ne gérait plus de fonds et n’avait plus vraiment de rôle commercial. François Badelon reste néanmoins actionnaire d’Amiral Gestion pour le moment, avec 26 % du capital et 8 % des droits de vote, ce qui ne semble pas poser de problème malgré le fait qu’il ait rejoint une autre société (Lonvia)...

Les autres actionnaires sont les associés et salariés d’Amiral Gestion. Cela lui confère une indépendance totale à laquelle la direction reste très attachée malgré les nombreuses sollicitations. «Nous faisons partie des cibles évidentes dans ce micro marché de boutiques, notamment auprès des fonds de capital investissement», reconnaît Nicolas Komilikis. «Mais cela ne nous intéresse pas. Nous croyons à notre prochaine phase de croissance», tranche-t-il.

Une montée en puissance de l’investissement responsable

Pour aborder cette nouvelle phase, la société a mis à profit les vingt derniers mois. «Nous avons accéléré la structuration de la société», expose Nicolas Komilikis. Amiral Gestion s’est doté d’une nouvelle gouvernance, a musclé ses équipes avec 14 recrutements dans tous les domaines (tandis que 4 personnes sont parties), a lancé de nouveaux fonds et est monté en puissance dans l’investissement durable et responsable.

La société d’une cinquantaine de personnes aligne désormais une gamme de huit fonds. Cette offre s’est récemment agrandie avec un fonds sur l’Asie (Japons inclus) et un autre sur l’engagement actionnarial en France. Par ailleurs, le fonds Sextant Europe a été repositionné. Il sera désormais piloté par Raphaël Moreau et sera plus axé sur les moyennes capitalisations, et moins sur les grandes. Amiral Gestion songe en outre à créer un fonds d’engagement autour de la transition environnementale. Pour autant, il n’est pas question de se lancer sur le créneau des fonds thématiques. «Nous n’y croyons pas», assène Nicolas Komilikis.

Des encours stables

Sextant Grand Large reste le fonds emblématique de la gamme avec 1,3 milliard d’euros d’encours, sur les 2,2 milliards d’euros qu’elle compte. Amiral Gestion gère aussi 1,3 milliard d’euros de fonds et mandats dédiés, ainsi que 540 millions en gestion privée.

Aujourd’hui, ses encours représentent donc un total de près de 4 milliards d’euros, un niveau «stable» depuis quelques années, selon Nicolas Komilikis. Il y a quatre ans, en septembre 2017, ces encours ressortaient à 3,6 milliards d’euros.

«La course aux encours» est une activité qu’Amiral Gestion préfère «éviter», selon son directeur général. Mais ce dernier admet que la société de gestion pourrait facilement gérer plus de 5-6 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, en tout cas, la collecte est positive à 220 millions d’euros…