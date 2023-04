Allianz France intègre un fonds d’infrastructures vertes à ses assurances-vie

Allianz France et Eiffel Investment Group ont annoncé ce 5 avril l’intégration du fonds Allianz Transition Energétique comme unité de compte au sein des contrats d’assurance vie et de capitalisation d’Allianz Vie (Allianz Vie Fidélité, Allianz Capitalisation Fidélité, Gaipare Fidelissimo et Gaipare Fidelissimo Capitalisation).

Le fonds, lancé en 2021 et géré par Eiffel Investment Group, investit dans des infrastructures d'énergies vertes (solaire, éolien, batteries...). Il est labellisé Greenfin et classé Article 9 au titre du règlement européen sur l’information extra-financière (SFDR).