Adrien Dumas (Mandarine) : «Nous avons des process de gestion très encadrés quantativement»

Adrien Dumas, directeur des gestions de Mandarine, nous accueille dans ses locaux. Il relate les performances de la gamme actions de Mandarine qui a permis à la société de s’illustrer à la 5e place du classement Alpha League Table 2023.

Il revient sur la philosophie de gestion de la société et sur le fait que les marchés sont plus attentistes sur les actions en période de hausse des taux alors que le segment des «small et mid cap» offrent des niveaux de valorisation «très attractifs».

Il rappelle aussi que Mandarine va bientôt devenir la brique actions de la nouvelle entité de gestion de LFPI avec lequel les négociations de rachats sont en cours.