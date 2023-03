Abrdn lance un fonds durable sur les obligations asiatiques high yield

Abrdn vient de lancer un fonds dénommé Asian High Yield Sustainable Bond Fund. Ce véhicule aura une allocation minimum de 70% au crédit asiatique high yield et une allocation de 30% aux investissements de diversification comme les obligations asiatiques investment grade, le crédit émergent et les devises locales. Le fonds sera destiné aux investisseurs particuliers à Singapour et aux investisseurs qualifiés à Hong Kong. Classifié article 8 sous la réglementation Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), le fonds sera géré par l’équipe obligataire, épaulée par les analystes quantitatifs asiatiques et d’ESG.