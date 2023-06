2022, année en demi-teinte pour les ManCos luxembourgeoises, selon PwC

Moins de licences et moins d’encours administrés en 2022. Telle est la tendance globale dans le secteur des management companies (ManCos) luxembourgeoises identifiée par le cabinet d’audit PwC dans son rapport annuel publié le 9 juin. Les ManCos sont ces sociétés permettant aux gestionnaires de se concentrer sur la gestion de portefeuille pure en prenant en charge les autres aspects (administratif, juridique, etc).

Depuis fin 2019, où PwC faisait état d’un pic de 317 ManCos établies au Luxembourg, leur nombre a constamment diminué pour atteindre 301 ManCos fin 2022. Le cabinet d’audit évoque entre autres raison la consolidation du marché, la pression émanant des réglementations et des coûts ainsi que la hausse du recours aux ManCos utilisées pour les services de tierce-partie au détriment des ManCos internes (in-house). Les encours des ManCos luxembourgeoises ont baissé d’environ 7% à 4.944 milliards d’euros sur un an.

A fin 2022, le top 20 des ManCos luxembourgeoises, tous types confondus (AIFM, Ucits, Super ManCo), gérait en moyenne 10% d’encours en moins qu’à fin 2021, soit 145 milliards d’euros. La ManCo de JPMorgan Asset Management (Europe) demeurait en tête du classement avec près de 382 milliards d’euros sous gestion suivie par celles de DWS Investment et UBS Fund Management (Luxembourg) avec respectivement 273 et 213 milliards d’euros sous gestion. Et il fallait au moins gérer 75 milliards d’euros pour y figurer.

Cependant, derrière cette tendance globale, les ManCos font face à des fortunes diverses. Les ManCos spécialisées sur les fonds Ucits observent une tendance baissière continue, le marché ayant atteint une certaine maturité, note PwC. Le cabinet en recensait 171 fin 2022 (-7 depuis fin 2021, -35 depuis fin 2018) avec des encours en repli de -17,6% sur un an à 3.272 milliards d’euros.

Les ManCos administrant des fonds alternatifs européens (AIF), elles, plafonnent en termes de licences. Elles étaient 259 fin décembre 2022 (-2 par rapport à fin 2021). Toutefois, leurs encours sous gestion (1.654 milliards d’euros fin 2022) ne font que s’accroître, en particulier sur les fonds alternatifs non régulés (+45% sur un an) et sur les fonds alternatifs régulés (+25% sur un an). Symbole du dynamisme du segment, sur les 11 nouveaux entrants identifiés par PwC dans l’univers des ManCos luxembourgeoises en 2022, 10 étaient des ManCos AIFM pour une seule ManCo Ucits.

Fin 2022, le suédois EQT Fund Management se classait premier du classement des ManCos AIFM avec plus de 124 milliards d’euros d’encours gérés, suivi par les allemands Universal-Investment-Luxembourg (102 milliards) et Hauck & Aufhäuser Fund Services (93 milliards). Ces deux derniers dominaient le classement des ManCos de tierce-partie, devant Carne Global Fund Managers (Luxembourg), FundRock Management Company et UBS Fund Management (Luxembourg).

Selon les statistiques de PwC, 54% des encours gérés par les ManCos luxembourgeoises étaient placés dans des fonds Article 8 (promouvant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance) ou Article 9 (poursuivant un objectif de durabilité) au sens du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dans un an, cette proportion devrait atteindre 59% et dans deux ans, 64%, d’après les ManCos sondées par PwC (80 participants représentant 72% des encours des ManCos au Luxembourg). En termes d’encours SFDR, les ManCos luxembourgeoises internes de JP Morgan AM (Europe), Fidelity International, Amundi, BNP Paribas AM et UBS Fund Management se placent aux cinq premiers rangs.

Hausse du nombre d’employés et des coûts

PwC observe par ailleurs que le nombre de salariés dans les ManCos luxembourgeoises a augmenté encore de 5% en 2022, le portant à 6.940 employés fin décembre. Une évolution qui a inévitablement engendré une hausse de coûts pour les ManCos. Quelque 69% d’entre elles ont désigné les embauches comme le premier poste de hausse des coûts, devant les coûts administratifs, réglementaires et l’externalisation de fonctions. Côté chiffre d’affaires, 57% des ManCos sondées par PwC ont fait état d’une augmentation de leurs revenus en 2022, principalement liée à la hausse de leur base de frais sur des fonctions core.