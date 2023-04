1 milliard de dollars

C’est la somme allouée par Calpers pour la recherche de gérants alternatifs émergents. Le fonds de pension des fonctionnaires de Californie vise plus précisément 500 millions via TPG Capital, qui, via le fonds TPG Next, entend donner leur chance aux nouveaux talents innovants dans la gestion alternative, et notamment aux dirigeants issus de la diversité. La même somme est confiée à GCM Grosvenor et à sa stratégie « Elevate », qui cible en amorçage le soutien à des fonds lancés par des équipes de private equity de petite taille, émergentes et diverses.