UBS nomme deux dirigeants pour l’activité de gestion de fortune à Singapour

Réjane Reibaud

EFG International a annoncé ce 31 juillet la nomination de’Andre Portelli en tant que nouveau responsable des solutions d’investissement (Head of Investment Solutions). Cette nomination sera effective à compter du 1er février 2024 et sujette à l’approbation des autorités réglementaires. Dans ce nouveau rôle, Andre Portelli deviendra aussi membre du comité exécutif et sera placé sous l’autorité de Giorgio Pradelli, directeur général d’EFG International.