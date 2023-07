T Rowe Price nomme une spécialiste finance durable pour l’Asie Pacifique

T. Rowe Price a annoncé ce 28 juillet la nomination de Caroline Ramscar en tant que spécialiste d’investissement ESG (environnement, social et gouvernance) pour l’Asie-Pacifique. Basée à Sydney, elle sera chargée de l’engagement avec les clients dans cette région sur les critères ESG et sur l’adoption des stratégies d’investissement responsables. Elle sera également responsable du renforcement des fonds ayant un impact social et environnemental à travers les actions et les obligations. Elle sera rattachée à Nick Beecroft, directeur du groupe de spécialistes d’investissement chez T. Rowe Price.

Caroline Ramscar arrive de Legal & General Investment Management à Londres, où elle était directrice des solutions de durabilité depuis 2017. Dans ce poste, elle était responsable de l’engagement avec les clients sur la durabilité et l’investissement responsable. Elle a rejoint LGIM en 2013 en tant que responsable des relations clients. Auparavant, elle avait travaillé chez le hedge fonds Man FRM, d’abord comme vice-présidente entre 2004 et 2006, puis comme chargée du développement commercial, et enfin, comme directrice de la gestion des relations entre 2008 et 2012. Elle avait également été directrice chargée du prime brokerage au sein de la banque d’investissement d’UBS de 2006 à 2008. Au début de sa carrière, elle avait été analyste financière chez Goldman Sachs à Londres entre 2000 et 2004.

T. Rowe Price gérait près de 1.400 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 juin 2023.

