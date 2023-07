Phileas Asset Management ferme ses portes

Phileas Asset Management, co-fondée en décembre 2010 par Ludovic Labal et Cyril Bertrand, va disparaître du paysage de la gestion d’actifs française. L’information, révélée par Citywire Selector, a été confirmée à L’Agefi. Deux des trois fonds de Phileas AM, Phileas L/S Europe et Phileas Equity Europe, ont été liquidés le 30 juin. Dans une lettre aux investisseurs, la société évoquait une importante décollecte observée sur ses stratégies depuis fin 2022, mettant sa rentabilité sous pression.

En parallèle, la firme a mené des discussions avec le groupe financier suisse Eric Sturdza, qui disposait d’une participation minoritaire dans Phileas AM depuis novembre 2021 et pour le compte duquel elle gérait un fonds actions européennes. La société helvétique a proposé aux co-fondateurs d’intégrer l’activité de gestion de Phileas AM en son sein. Ludovic Labal a ainsi rejoint le siège genevois d’Eric Sturdza en tant que gérant de portefeuille. Cyril Bertrand retourne, de son côté, chez Exane Asset Management en qualité de gérant de portefeuille. A ses débuts, Phileas AM avait été incubée par La Financière de l’Echiquier, qui avait pris 10% du capital.

A lire aussi: