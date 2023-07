Le représentant mondial des régulateurs soutient les standards de l’ISSB

L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) vient d’approuver les standards volontaires de durabilité en matérialité financière de l’International Sustainability Standards Board (ISSB), à la suite d’une évaluation indépendante, selon un communiqué de presse. Lancés le 26 juin 2023, les standards IFRS S1 et S2 permettent aux entreprises de communiquer les risques financiers liés au développement durable et les opportunités de court, moyen et long-terme.

L’organisation qui regroupe les régulateurs financiers mondiaux a jugé ces standards adéquats pour servir comme cadre mondial pour les marchés de capitaux afin de développer l’utilisation d’informations financières liées au développement durable pour la levée de capitaux et du trading. L’OICV a appelé ses 130 membres à examiner comment ils pourraient adopter ou appliquer ces normes dans le contexte de leurs accords juridictionnels.

A lire aussi:

Cependant, les standards de l’ISSB sont jugés par une partie de l’industrie comme « trop limités ». L’Union Européenne et les Etats-Unis écrivent actuellement leurs propres règles en matière de publication d’informations importantes extra-financières, dont l’ESG et le climat. L’European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) a préparé son standard, l’ESRS (European Sustainability Reporting Standards) sur le concept de double matérialité, c’est-à-dire les informations non seulement sur les risques financiers liés l’ESG et le climat sur l’entreprise, mais aussi l’impact des activités des entreprises sur l’environnement, la biodiversité, la société et le climat. Contrairement aux normes de l’ISSB, les standards ESRS seront obligatoires pour près de 50.000 entreprises en Europe, à la suite de l’adoption prochainement de la directive la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

A lire aussi: