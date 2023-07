Les fonds espagnols poursuivent une série de 33 mois consécutifs de collecte nette

Les fonds d’investissement espagnols ont attiré 918,6 millions d’entrées nettes au mois de juillet, selon les données préliminaires d’Inverco, l’association locale des professionnels de la gestion d’actifs. Il s’agit du 33ème mois consécutif de collecte nette pour les fonds espagnols.

Les fonds obligataires ont collecté un peu plus d’un milliard d’euros, suivis par les fonds investis en actions internationales (537 millions d’euros) et les fonds monétaires (367 millions d’euros). Les fonds globaux ont, eux, creusé leur décollecte nette d’environ 740 millions d’euros supplémentaires. Les rachats nets des investisseurs espagnols pour cette catégorie de fonds avoisinent les 4 milliards d’euros. Les fonds indiciels et fonds obligataires mixtes n’ont pas eu davantage leurs faveurs en juillet, décollectant respectivement 220 et 260 millions d’euros net.

Depuis début janvier, l’industrie des fonds espagnols a collecté 14,9 milliards d’euros. Son patrimoine s’élève à 335,1 milliards d’euros fin juillet, en progression de 9,4% depuis le début de l’année.