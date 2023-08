Les députés américains lancent une enquête sur BlackRock et MSCI

Après l’ESG, voici la Chine. BlackRock est de nouveau dans le viseur des républicains américains, mais cette fois-ci, il ne s’agit pas de la position pro-ESG du gestionnaire d’actifs américain. Les députés républicains ont lancé une enquête sur BlackRock et son fournisseur d’indices MSCI pour leur financement d’entreprises chinoises blacklistées par le gouvernement, selon le Wall Street Journal.

Dans une lettre officielle publiée le 31 juillet, la Commission d’enquête parlementaire sur le Parti communiste chinois déclare que BlackRock a investi plus de 429 millions de dollars dans une vingtaine d’entreprises chinoises qui «présentent des risques pour la sécurité nationale et agissent directement contre les intérêts des États-Unis». Ces entreprises ont été mises à l’index par le gouvernement américain en raison de leur soutien financier à l’armée chinoise ou en raison de violations des Droits de l’Homme. La commission accuse BlackRock d’avoir utilisé l’épargne des ménages américains pour financer ces entreprises et d’avoir facilité l’avancement militaire du «principal adversaire étranger des États-Unis».

L’entremise des fonds indiciels

Le groupe républicain a listé cinq fonds indiciels de BlackRock et MSCI concernés. Il s’agit des véhicules iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG), iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), iShares MSCI China ETF (MCHI), iShares MSCI China A ETF (CNYA) et BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Ils constatent par exemple que les entreprises blacklistées représentaient près de 8% de CHILX au 31 octobre 2022. Les fonds de BlackRock et MSCI comptaient des entreprises chinoises telles que ZTE Corporation, accusée d’avoir fourni des matériaux numériques pour l’espionnage, et Hoshine Silicon Industry, qui se voit reprochée d’utiliser du travail forcé au sein de la communauté minoritaire ouïghoure, ainsi que plusieurs entités étatiques chinoises telles que China Mobile Communications Group et China State Construction Engineering Corporation Limited.

En ce qui concerne l’évaluation des indices de MSCI, la Commission a trouvé plus de 40 entreprises ou filiales figurant sur la liste noire des États-Unis dans les portefeuilles de cinq indices. «En facilitant d’importants flux de capitaux américains vers ces entreprises et d’autres entités chinoises liées à l’armée ou à des violations des Droits de l’Homme, BlackRock et MSCI exacerbent une menace déjà significative pour la sécurité nationale et sapent les valeurs américaines », a ajouté la missive.

BlackRock et MSCI ont jusqu’au 14 août prochain pour répondre à une dizaine de questions soulevées par la commission, portant sur les mesures de gouvernance visant à garantir la conformité des fonds indiciels, notamment en ce qui concerne les violations des Droits de l’Homme et les contraintes géopolitiques. De son côté, BlackRock a nié ces allégations, affirmant sa conformité aux réglementations américaines, selon Reuters. Quant à MSCI, le fournisseur d’indices a déclaré qu’il «examinait l’enquête».

Cette commission est chargée de surveiller la compétition stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois. Elle a autorité pour ouvrir une enquête et formuler des recommandations politiques concernant les progrès économiques, technologiques et sécuritaires concernant la région.

