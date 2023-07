HANetf recrute un nouveau commercial chez BlackRock

HANetf a recruté un ancien de BlackRock comme nouveau commercial pour sa plateforme de vente d’ETF. La société, qui crée des ETF en marque blanche pour des sociétés de gestion, a récupéré les services de Ben Slade qui était jusqu'à présent en charge de la couverture des clients institutionnels de iShares, la marque des ETF de BlackRock, à New York.

Chez HANetf il sera plus particulièrement chargé de développer la plateforme avec un accent sur la clientèle des plans d'épargne.

Ben Slade a rejoint BlackRock à la sortie de ses études en 2019 et a débuté sa carrière à Londres avant de rejoindre New York.