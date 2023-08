Generali Investments reprend la main sur la gestion de deux fonds

La société de gestion italienne Generali Investments a repris la gestion des fonds Generation Plus Euro Equity et Serenity de la gamme de fonds luxembourgeoise Generali Smart Funds, qui avait été confiée à DWS selon une lettre aux investisseurs consultée par L’Agefi.

« Après mûre réflexion, le conseil d’administration et la société de gestion ont décidé qu’il était dans l’intérêt des actionnaires du compartiment de désigner un nouveau gestionnaire d’investissement pour le compartiment et de modifier sa politique d’investissement », indique Generali Investments pour ces deux fonds.

Le fonds Generation Plus Euro Equity (9,5 millions d’euros d’encours à fin juillet) va être renommé Prosperity et troquer sa stratégie actions zone euro de grande capitalisation pour une stratégie multi-actifs non-contrainte. Quant au fonds multi-actifs Serenity (71,1 millions d’euros d’encours à fin juillet), sa stratégie d’allocation diversifiée ne sera plus contrainte à certains instruments comme elle l’était jusqu’alors.