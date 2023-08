Franklin Templeton annonce la nomination d’un responsable de la distribution en Suisse

Franklin Templeton vient d’annoncer la nomination de Christian Leger en tant que responsable de la distribution pour la Suisse, depuis le 1ᵉʳ août. Basé à Zurich, il aura pour mission le développement commercial et le renforcement de la clientèle de distribution et institutionnelle. Il sera également chargé de diriger une équipe de conseillers en vente.

Christian Leger arrive de Nuveen, où il occupait le poste de directeur responsable du marché suisse depuis 2022, en charge des clients institutionnels et des investisseurs privés. Auparavant, il a travaillé chez Allianz Global Investors en tant que responsable pour la Suisse et les banques européennes. Il a entamé sa carrière chez Capital Group, où il a travaillé pendant plus de 17 ans, notamment en tant que directeur du développement commercial.

