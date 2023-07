Cybèle AM nomme un nouveau directeur général

La boutique de gestion française Cybèle Asset Management a recruté Benoit Peligry au poste de directeur général, a appris L’Agefi. L’intéressé a pris ses fonctions le 1er juin 2023 et succède à François Marmion, qui a quitté la firme et qui avait pris ces fonctions en février en remplacement de Jean-Claude Campana.

Benoit Peligry a auparavant occupé les fonctions de directeur de la gestion privée de Carmignac et de managing director de Lombard Odier en France. Il a évolué près de 13 ans chez Lombard Odier où il a aidé à la création de l’entité de banque privée européenne et à l'établissement de la filiale de gestion d’actifs LOIM dans divers marchés en Europe. Benoit Peligry a également été l’un des associés-fondateurs du groupe La Française dont il a été le secrétaire général de 2000 à 2004.

Transition

Cybèle AM est en pleine transition sur le plan stratégique. La firme a changé de président en janvier, le conseil d’administration ayant nommé Renaud Célié, directeur général délégué d’Abeille Assurances. Le mandat de l’ancien président Marc Berdugo, qui détenait encore 49,9% des parts de Cybèle AM début 2023, a été révoqué. Marc Berdugo avait succédé à Anthony Wyand en avril 2022, à la présidence de Cybèle AM.

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine VIP Conseils, détenu majoritairement par Abeille Vie et adossé à Abeille Assurances, demeure la maison-mère de la société de gestion (50,1% du capital et des droits de vote). Le CGP avait connu une évolution de son actionnariat en avril 2022 lorsque Abeille Vie avait racheté ses parts de VIP Conseils à Marc Berdugo. Abeille Vie et Abeille Epargne Retraite ont été nommés administrateurs de Cybèle AM en février dernier en remplacement de Marc Berdugo et d’Anthony Wyand.

Cybèle AM, qui s’appelait Thiriet Gestion depuis sa création par Bernard Thiriet en 2004 et jusqu’en 2020, gère 355 millions d’euros, selon le site internet de VIP Conseils. La boutique compte cinq fonds dans sa gamme de fonds ouverts.