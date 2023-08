Columbia Threadneedle nomme une directrice de la clientèle pour la gestion alternative

La société de gestion américaine Columbia Threadneedle Investments a recruté Hiti Singh en qualité de directrice de la clientèle pour la gestion alternative (head of alternatives client management) couvrant la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Dans ce poste nouvellement créé, Hiti Singh sera en charge des levées de fonds pour les stratégies alternatives du gestionnaire d’actifs et sera rattachée à Stewart Bennett, directeur mondial de la gestion alternative.

Hiti Singh évoluait depuis 2020 chez New End Associates. Elle levait des fonds auprès de clients institutionnels, en particulier pour des produits d’actifs réels. Elle a également travaillé chez Octopus Investments, First Avenue Partners, CDC Group et Morgan Stanley.